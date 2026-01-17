'TBMM'de stajyer kız öğrencilere istismar' Davası Ertelendi!
Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Gençlerbirliği Formda

Ligde son maçında Trabzonspor’u 4-3 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Hesap.com Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek moral depoladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Gençlerbirliği, ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak puan tablosunun 11. sırasında yer alıyor.

Hedef Üst Sıralar

Başkent temsilcisi, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle hem iç saha serisini sürdürmek hem de Avrupa potasına yaklaşmak istiyor.

