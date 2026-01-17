Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Gençlerbirliği Formda
Ligde son maçında Trabzonspor’u 4-3 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Hesap.com Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek moral depoladı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Gençlerbirliği, ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak puan tablosunun 11. sırasında yer alıyor.
Hedef Üst Sıralar
Başkent temsilcisi, Samsunspor karşısında alacağı galibiyetle hem iç saha serisini sürdürmek hem de Avrupa potasına yaklaşmak istiyor.
