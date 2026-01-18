Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 No'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir. Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır."

