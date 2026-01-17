Olay, akşam saatlerinde Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız’dan bir süre haber alamayan mesai arkadaşları ve amirleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler Eve Balkondan Girdi

İhbar üzerine Yıldız’ın ikamet ettiği adrese güvenlik güçleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, Yıldız’ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Otopsiye Gönderildi

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Ahmet Ziya Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Yıldız’ın ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve yürütülen adli soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.