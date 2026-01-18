Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak 2026 günü yürütülen çalışmalar kapsamında “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda A.B. (Melikgazi-2004) isimli şüpheli yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 450 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde süreceğini bildirdi.