Olay, saat 19.00 sıralarında Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Her ayın ilk yarısında ev kirasını yatıran Durmuş Yüksek, iddiaya göre kirayı yatırmayınca emlakçı evine gitti. Kapıyı çalan emlakçı cevap alamayınca durumu, Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.'ye bildirildi. Eve gelen C.Y. de kapıyı açamayınca ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı itfaiye tarafından açılırken, içeriye giren ekipler Yüksek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Yüksek'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yüksek'in ölüm sebebi, otopsi ve polisin soruşturması sonucu kesinlik kazanacak. Öte yandan, Yüksek'in emekli olduğu ve eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat ettiği, kendisinin de o günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)