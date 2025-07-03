EBRU APALAK

Tüp bebek, kadın yumurtasının laboratuvar ortamında spermle döllenmesi ve oluşan embriyonun rahme yerleştirilmesi esasına dayanan, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kişiler için etkili bir tedavi seçeneği. Özellikle tüplerinde tıkanıklık olan kadınlar, sperm kalitesi düşük erkekler ve nedeni belirlenemeyen kısırlık vakaları için umut olan bu yöntem, ilk kez İngiltere’de Louise Brown’un doğumuyla başarıya ulaştı ve dünya genelinde ilgi gördü.

Türkiye’de ilk tüp bebek tedavi merkezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde, Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ve Prof. Dr. Erol Tavmergen’in öncülüğünde23 Haziran 1988 tarihinde faaliyete geçti. 18 Nisan 1989’dabu merkezde gerçekleştirilen tüp bebek uygulaması sonucunda Ece Çokar isimli bebek dünyaya geldi.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaygınlaşan tedavi, 2000’li yıllarda sadece büyük şehirlerde değil, ilçelerde de yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de tüp bebek tedavisinin erişilebilirliği ve başarı oranı ise her geçen gün artıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erol Bayraktar, tedaviye ne zaman başlanması gerektiğinden başarıyı etkileyen en önemli faktörlere kadar birçok konuyu SONSÖZ’e anlattı. Dr. Bayraktar, özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda tedaviye başlanması gerektiğini belirtti.

- Tüp bebek tedavisine kimler, ne zaman başvurmalı?

- Erol Bayraktar: Diğer yöntemlerle bebek sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisini öneriyoruz. Sorunun kaynağı bazen erkekte, bazen de kadında olabiliyor.

TEDAVİ SÜRESİ SABİT DEĞİL

- Tedavi süreci nasıl işliyor?

- Erol Bayraktar: Evlendikten sonra bir yıl boyunca doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftleri tedaviye alıyoruz. Tedavi esnasında normal tedavi yollarına cevap vermeyen hastalarımız oluyor. Bazıları nedeni bilinmeyen gruba giriyor. Bazı erkeklerde sperm problemleri olabiliyor. Kadınlar, bazı durumlarda tüp bebek tedavisi için uygun olabiliyor. Tedavi için bir yıl şart değil. Kadının yaşı 35 civarındaysa bu süreyi daha fazla kısaltıyoruz. Evlendikten sonra birkaç ay içinde çocuk sahibi olamazsa hastalarımızı hemen tedaviye alıyoruz. Normal tedavi yöntemleriyle bebek sahibi olamayacağını düşündüğümüz hasta grubundaysalar da onları tüp bebek tedavisine alıyoruz.

YAŞ, TEDAVİDE BAŞARIYI ETKİLİYOR

- Tedavide başarı oranlarını etkileyen temel faktörler nelerdir?

- Erol Bayraktar: En önemli faktör yaştır. Hasta gençse başarı şansı yükseliyor. 25-30’lu yaşlarda başarı oranı daha yüksek. 35 yaşın üzerine çıkıldığında ise hem yumurta sayısı azalıyor hem de yumurta kalitesi düşüyor. Bu da başarı oranını olumsuz etkiliyor.

- Türkiye’de tedavinin erişilebilirliği ne durumda?

- Erol Bayraktar: Yurt dışıyla kıyasladığımızda Türkiye’de çok pahalı değil. Paranız olmayınca çok ucuz da olsa ona ulaşamayabilirsiniz. Bu, sizin ekonomik durumunuzla alakalı bir durum. Ülkemizdeki fiyatların yurt dışına göre daha uygun olduğunu düşünüyorum.

KIBRIS’TA DONÖR VE CİNSİYET TAYİNİ YASAL

- Tüp bebek tedavisinde Kıbrıs neden öne çıkıyor?

- Erol Bayraktar: Türkiye’deki yasalar donör kullanımı ve cinsiyet seçimine izin vermiyor. Bu uygulamalar Kıbrıs’ta yasal olduğu için bazı hastalar oraya yöneliyor. Ancak bu uygulamalar Kıbrıs’ta daha pahalı.

- Yeni gelişmeler ve teknolojiler tedaviye nasıl yansıyor?

- Erol Bayraktar:Tıp sürekli gelişen bir alan. Yeni teknolojiler ve yöntemler ortaya çıktıkça biz de bunları tüp bebek tedavisinde uyguluyoruz.

- Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Erol Bayraktar: Türkiye’de tüp bebek tedavisinde başarı oranları oldukça iyi. Birçok hastamız sağlıklı bir şekilde gebe kalabiliyor.