Tokat’ta bu yıl ilk kez düzenlenen 1’inci Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadı’nda yoğun katılımla başladı. Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda 200’den fazla pehlivan er meydanına çıkarak kol bağladı.

7’den 77’ye her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ata sporunun coşkusu yaşatıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, güreşlerin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz çok kıymetli güreşçiler yetiştirmişiz, dünya ve Türkiye’ye mâl olmuş isimler çıkarmışız. Ali Yücel de bunlardan bir tanesidir. Dün oğlu ile de görüştüm, çok memnun oldular. Ancak en önemlisi, bu değerleri yaşarken de anarken de kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.