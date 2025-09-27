Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nda düzenlenen törenle başlayan kutlamalarda, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu anıta çelenk sundu. Törende ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kutlama mesajı okundu.

Bakan Güler, mesajında Türk milletinin denizlerdeki en büyük başarılarından biri olan Preveze Deniz Zaferi’nin 487’nci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti. Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’nın komutasında 1538’de kazanılan zaferin, Akdeniz’deki Türk hakimiyetini pekiştirdiğini ve dünya dengelerini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Güler, bugün Deniz Kuvvetleri’nin “Mavi Vatan”da hak ve menfaatleri korumanın yanı sıra, dünya denizlerinde barış ve istikrarın sağlanması için de üstün bir gayretle görev yaptığını belirterek, yerli ve milli savunma sanayisinin desteğiyle caydırıcı gücünü artırdığını kaydetti.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu da törende yaptığı konuşmada, Preveze Zaferi’nin Türk denizcilik tarihindeki önemine dikkat çekerek, “Denizlere hakim olan, cihana hakim olur” vizyonunun günümüzde de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Törenin ardından İstanbul Boğazı’nda 15 savaş gemisinin katılımıyla geçit töreni düzenlendi. TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Kınalıada ve TCG Preveze’nin de yer aldığı donanma geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Gemiler tören sırasında Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nı selamladı.

Kutlamalara İstanbul Vali Yardımcıları Fahrettin Göncü ve Cengiz Karabulut, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da katıldı.