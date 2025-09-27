Adana’da mesai çıkışında bindikleri otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu infaz koruma memuru Berk Öztürk (26) ile 5 aylık hamile meslektaşı Beyaz Fidan Şahin (38) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Furkan Büyük ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 17.30 sıralarında Sarıçam ilçesi D400 kara yolunda meydana geldi. Cezaevi çalışanı Berk Öztürk’ün kullandığı 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö. yönetimindeki 33 AVG 307 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Öztürk, aynı cezaevinde görev yapan Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyük araçta sıkıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Öztürk ile Şahin kurtarılamadı. Büyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kamyon şoförü B.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevinde Tören Düzenlendi

Hayatını kaybeden Berk Öztürk ile Hatay depremlerinin ardından Adana’ya tayin edilen, 1 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Beyaz Fidan Şahin için Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tören düzenlendi. Törene Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, kent protokolü, adliye ve cezaevi yöneticileri, savcılar, meslektaşları ve aileler katıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım yaptığı konuşmada, “Görevlerini fedakârlıkla yerine getiren iki çalışma arkadaşımızı elim bir kazada kaybettik. Kalben inanıyorum ki mesailerini tamamladıktan sonra evlerine dönerken yaşanan bu acı olayda, iki kardeşimiz Hakk’a şehit olarak yürümüştür” ifadelerini kullandı.

Anne Tabuta Sarıldı

Tören sırasında gözyaşları sel oldu. Berk Öztürk’ün annesi, oğlunun tabutuna sarılarak, “Berk, ben sensiz yapamam. Ne olur kalk. Açın tabutu” diyerek ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye yakınları müdahale etti.

Törenin ardından Berk Öztürk Kabasakal Mezarlığı’nda, Beyaz Fidan Şahin ise Burak Mezarlığı’nda toprağa verildi.