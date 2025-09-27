Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgede yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan delta, yüzlerce kuş türünün yanı sıra pek çok bitki, balık, memeli, omurgasız ve sürüngen türüne de ev sahipliği yapıyor.

İrili ufaklı göller, bataklıklar ve sazlık alanlarıyla dikkat çeken Kızılırmak Deltası’nda yılkı atları da özgürce yaşam sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, deltanın yüzde 80’inin Bafra, yüzde 15’inin 19 Mayıs ve yüzde 5’inin Alaçam sınırlarında yer aldığını söyledi.

Deltada yaklaşık 450 yılkı atının bulunduğunu belirten Yılmaz, “Ziyaretçilerimiz bu atları yılın her ayında görebilir. Genellikle 10-15’li gruplar halinde dolaşan atların etrafında taylar da bulunuyor. Yaban hayatı geliştirme sahasında, göllerde ve geniş arazilerin her noktasında yılkı atlarına rastlamak mümkün” dedi.

Yılmaz, Kızılırmak Deltası’ndaki atların tamamen doğal yaşam döngüsü içinde olduklarını vurgulayarak, “Bu atlarımız burada doğup büyüyen atlar. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmiyor. Tüm yaşamlarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde özgürce sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.