Türk Hava Yolları, Airbus’ın akşam saatlerinde tüm dünyaya duyurduğu A320 tipi uçaklara yönelik yazılım bildirimine hızla yanıt verdi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, filoda bulunan 8 adet A320’nin incelendiğini, talimatlara uygun işlemlerin tamamlanmasıyla uçakların güvenle yeniden servise alınacağını belirtti.

Airbus, A320 ailesindeki uçaklar için yeni bir yazılım uyarısı paylaştı. Bu duyurunun ardından THY hemen harekete geçti. Şirket, filosundaki 8 A320’de gereken kontrollerin yapıldığını, güncellemelerin tamamlanıp uçakların güvenli şekilde yeniden uçuşlara verildiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Operasyonlarımız kesintisiz sürüyor. EASA ve tüm ilgili otoritelerin talimatlarını yakından izliyoruz. Airbus ile koordineli biçimde güncellemeleri uyguluyoruz. Yolcu güvenliği bizim birinci önceliğimizdir” dedi.

Havacılık tarafında yaşanan bu kısa süreli hareketlilik, THY’nin hızla aksiyon almasıyla çözüme kavuştu. Uçuşların olağan akışında devam ettiği belirtildi.