Airbus, A320 ailesinde güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini etkileyebileceğini belirleyince tüm havayollarına “acil yazılım güncellemesi” çağrısı yaptı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da direktif yayımlayarak güncelleme tamamlanana kadar etkilenen uçakların yerde kalmasını istedi.

Sorunu tetikleyen olay JetBlue uçuşu oldu

30 Ekim’de JetBlue’nun A320’si havada aniden irtifa kaybedince uçak Tampa’ya acil iniş yaptı. 20 yolcu yaralandı. İncelemeler, güneş kaynaklı veri bozulması ihtimaline işaret etti.

Binlerce uçak bakıma alınıyor

Airbus’a göre 5–6 bin A320, yazılım güncellemesine ihtiyaç duyuyor. İşlem uçak başına yaklaşık üç saat sürüyor. Güncellemesi yapılmamış uçaklar sadece üç kez ve yolcusuz olarak bakım merkezlerine uçabiliyor.

Türk havayolları çalışmaları sürdürüyor

Pegasus, AJet ve THY, güncelleme işlemlerinin planlı şekilde ilerlediğini ve tamamlanan uçakların yeniden uçuşa dahil edileceğini duyurdu.

American Airlines 209 uçağını güncellemeye alırken, Delta ve United’ın da az sayıda uçağı etkilendi.

Yetkililer, güncelleme tamamlandığında riskin ortadan kalkacağını belirtiyor. Havayolları da filolarını hızlıca eski düzenine döndürmek için yoğun çalışıyor.