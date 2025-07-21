Ankara’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışan sağlığını korumak için önemli kararlar aldı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının hafta boyunca 37°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Aşırı sıcaklara karşı önlem alan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), personelin sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde çalışma düzenini yeniden planladı.

Zorunlu ve acil durumlar dışında, dış ortamda çalışan personelin günün serin saatlerinde çalışması sağlanacak. Ayrıca dinlenme ve serinleme imkanları artırılacak, çalışanlara sık sık su içmeleri konusunda teşvikte bulunulacak.

Kapalı alanlarda çalışanlar için ise klima kullanımına ilişkin tedbirler devreye alınacak. Klimaların doğru kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

Belediye ayrıca olası yangın risklerine karşı ekiplerin teyakkuzda olması gerektiğine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iletişim halinde kalınarak gelişmelere göre yeni bilgilendirmeler yapılacağı duyuruldu.