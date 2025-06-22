TEMA’nın açıklamasına göre; komisyondan geçen yasa teklifi, tarım toprakları, su kaynakları, ormanlar ve yaşam alanları üzerinde geri dönülemez etkiler yaratacak.

Teklifin yaratacağı tehlikeler şöyle sıralanıyor:

Yeni madenler açıldıkça su kullanımı artacak , bu da su kıtlığına neden olacak. Cumhuriyet Korosu'ndan “Yaz Konseri” İçeriği Görüntüle

İçme ve tarımsal sulama suları , madenlerle paylaşılmak zorunda kalınacak.

Özellikle altın, gümüş ve bakır gibi madenlerde kullanılan kimyasallar, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletecek.

TEMA, doğal ve kültürel varlıkların yalnızca sağlıklı bir yaşam için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin güvenliği için de korunması gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerine Çağrı: "Geleceğimizi Savunun"

TEMA Vakfı, tüm siyasi partilere mensup milletvekillerine seslenerek, yasa teklifinin reddedilmesi için acil destek çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, teklifin kabul edilmesinin ekolojik yıkımı hızlandıracağı belirtilerek, vatandaşların da vekillerine ulaşarak sürece müdahil olmaları istendi.