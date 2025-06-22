Savcılıkta ifadesi alınan Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Altaylı'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Fatih Altaylı’nın tutuklanması, kamuoyunda ve siyasette büyük yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tutuklama kararına sert tepki gösterdi.

Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İfade suçu iddiasıyla tutuklama, ancak kaçma şüphesi, delilleri yok etme ihtimali veya yeni suç işleme tehlikesi varsa uygulanabilir. Oysa ortada ne suç unsuru ne de tutuklamayı gerektirecek bir durum vardır.

Tutuklama, bir ceza değil, istisnai bir tedbirdir. Anayasamızın 26. maddesi ve AİHM içtihatları açıkça ifade özgürlüğünü koruma altına alır. Hukuk; düşünceye, kişiye ya da iktidara göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir.

Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Fatih Altaylı serbest bırakılmalıdır.”