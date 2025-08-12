Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan İkinci Mohaç Muharebesi'ni inceliyoruz.

12 Ağustos 1687 tarihinde, Birinci Mohaç Zaferi'nin yaşandığı topraklara yakın bir yerde meydana gelen bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı ve Avrupa'daki ilerleyişinin durakladığını gösterdi.

Bu muharebe, Osmanlı'nın 17. yüzyılın sonundaki askeri gücünün azaldığını ve gerileme döneminin başladığını simgeleyen en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçti.

VİYANA'DAN GELEN YÜKSELİŞ

İkinci Mohaç Muharebesi'nin temelleri, 1683'teki İkinci Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından atıldı. Osmanlı ordusunun Viyana'yı alamaması, Avrupa devletlerinde büyük bir moral yükselişine neden oldu.

Bu durumdan cesaret alan Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya, Osmanlı'yı Avrupa'dan tamamen atmak amacıyla Kutsal İttifak'ı kurdu. Bu ittifak, Osmanlı için büyük bir tehdit oluşturuyordu.

İttifak güçleri, arka arkaya düzenledikleri saldırılarla Macaristan'da ilerleyişini hızlandırdı ve önemli kaleleri ele geçirmeye başladı.

OSMANLI'NIN ACI YENİLGİSİ

Osmanlı ordusunun başında Süleyman Paşa bulunurken, Kutsal İttifak ordusuna Lothringenli Karl komuta ediyordu. İki ordu, Harsány Dağı yakınlarında karşı karşıya geldi.

Avusturya'nın Hileli Saldırısı: Avusturyalılar, Osmanlı'nın kampını koruyan tepeleri ele geçirerek stratejik bir avantaj sağladı. Ardından Osmanlı askerlerinin dinlendiği bir anda ani bir saldırı başlattılar.

Avusturyalılar, Osmanlı'nın kampını koruyan tepeleri ele geçirerek stratejik bir avantaj sağladı. Ardından Osmanlı askerlerinin dinlendiği bir anda ani bir saldırı başlattılar. Osmanlı'daki Disiplinsizlik: Osmanlı ordusu, bu beklenmedik saldırıya hazırlıksız yakalandı. Ordu içindeki disiplinsizlik ve komuta kademesindeki anlaşmazlıklar, askerlerin düzenli bir savunma yapmasını engelledi.

Osmanlı ordusu, bu beklenmedik saldırıya hazırlıksız yakalandı. Ordu içindeki disiplinsizlik ve komuta kademesindeki anlaşmazlıklar, askerlerin düzenli bir savunma yapmasını engelledi. Ağır Kayıplar: Osmanlı ordusu, bu muharebede ağır bir yenilgi aldı. Binlerce asker hayatını kaybetti ve çok sayıda savaş malzemesi düşman eline geçti.

SAVAŞ SONRASI KALICI ETKİLER

İkinci Mohaç Muharebesi'ndeki yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu için yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Macaristan'ın Kaybı: Bu yenilginin ardından Osmanlı, Macaristan'daki egemenliğini tamamen kaybetti ve bu topraklar Avusturya'nın kontrolüne geçti.

Bu yenilginin ardından Osmanlı, Macaristan'daki egemenliğini tamamen kaybetti ve bu topraklar Avusturya'nın kontrolüne geçti. Edirne Vakası: Savaş sonrası yaşanan siyasi kriz, padişah IV. Mehmed 'in tahttan indirilmesine ve tarihe " Edirne Vakası " olarak geçen olaya yol açtı.

Savaş sonrası yaşanan siyasi kriz, padişah 'in tahttan indirilmesine ve tarihe " " olarak geçen olaya yol açtı. Karlofça Antlaşması'na Giden Yol: Bu yenilgi, 1699'da imzalanan ve Osmanlı'nın ilk kez büyük çaplı toprak kaybettiği Karlofça Antlaşması'nın zeminini hazırladı.

İkinci Mohaç Muharebesi, Osmanlı için bir dönüm noktası oldu. Bu savaş, Avrupa'daki ilerleyişin duraklaması, toprak kayıplarının başlaması ve ordunun eski gücünü yitirdiğinin acı bir göstergesiydi.