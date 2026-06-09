Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Toplantısı'nın saat 13.30'da gerçekleştirilecek olması nedeniyle toplantı salonu şimdiden doldu.

Mutlak Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısını kendisinin yapacağını belirtti, bunun üzere genel başkan Özgür Özel ve birçok partili tepki gösterdi.

Halk sabah saatlerinden itibaren TBMM’ye akın etti, birçok milletvekili salona erkenden giriş yapmaya başladı. Eski Milletvekillerine de giriş izni verildiği belirtildi.

Grup toplantısının ise kimin yapacağı şimdiden merak konusu oldu.