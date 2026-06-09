Ankara'da TBMM'de yaşanacak kritik grup toplantısı öncesi trafik adeta durma noktasına geldi. Dikmen Polis Evi'nden itibaren yol kenarlarının CHP ilçe örgütlerine ait araçlarla dolduğu, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi. Ayrancı Pazarı çevresinden Meclis'e kadar yoğunluğun sürdüğü belirtilirken, vatandaşlar araçlarından inerek yürümeyi tercih ediyor.

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu?

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek vermek amacıyla yaklaşık 4 bin 400 kişinin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için ise yaklaşık 1 bin 400 kişinin TBMM'ye giriş yapmasının beklendiği ifade edildi. Meclis çevresindeki yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışının zaman zaman tamamen durduğu öğrenildi.