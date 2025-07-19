Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'da yerel gruplar arasında artan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları durdurmak için bölgeye özel bir birlik gönderileceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyinde yaşanan ve can kayıplarına yol açan şiddet olaylarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, Süveyda’daki olayların, silahı baskı aracı olarak kullanan ve fiili durumu dayatmaya çalışan yasa dışı silahlı grupların yayılmasıyla ortaya çıktığı belirtilerek, “Bu durum, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil sivillerin hayatını doğrudan tehdit etmektedir” denildi.

Toplumun Temeline Saplanan Bir Hançer!

Sivillere yönelik saldırıların kınandığı ve kabul edilemez bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu eylemler, toplumun temeline saplanan bir hançer ve ülkenin birliğine doğrudan bir tehdit olarak tanımlandı. Süveyda’da yerel gruplar arasında artan ve çok sayıda kişinin öldüğü çatışmaları sona erdirmek için bölgeye özel bir birlik gönderileceği ifade edildi. Açıklamada, Suriye’nin bu olaylara yaklaşımının intikam odaklı olmadığı, toplumsal barış ve yasalar çerçevesinde hareket edileceği belirtildi.

Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, “Suriye, bir kez daha, tüm kesimleriyle vatandaşlarının devleti olduğunu göstermektedir. Bu devlet, yalnızca belirli bir mezhebe veya gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında, vatan ve yasa çatısı altında birleşmesini gerektirir" ifadelerine yer verildi. Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanması için yoğun çaba harcandığı, çatışmaların durdurulması ve ihlallerin önlenmesi için ciddi adımlar atıldığı kaydedildi.

Bölgeye gönderilecek askeri birliğin, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede huzurun yeniden tesis edilmesi için siyasi ve güvenlik adımlarıyla koordineli bir şekilde hareket edeceği belirtilen açıklamada, tüm vatandaşlara gerilimi artırmaktan kaçınma ve toplumsal birliği korumak için dayanışma içinde çalışma çağrısı yapıldı.