Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve çevre örgütleri ile muhalefet tarafından "rant ve talan yasası" olarak nitelendirilen yeni maden düzenlemesi, genel kurulda sert tartışmalara sahne oldu.

Maden yasasına karşı kürsüde söz alan bazı muhalefet milletvekillerine, Ak Partili vekillerin fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Paylaşılan videolarda, önce Ak Partili kadın milletvekillerinin ardından da bazı erkek milletvekillerinin, kürsüde konuşma yapan muhalefet vekilinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Fiziksel temasa kadar varan tartışmalar sırasında, Meclis Başkanı'nın uyarılarına rağmen gerilim uzun süre düşmedi.

CHP'Lİ vekil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP’nin şirket CEO’su gibi davranan patron vekilleri zorbalıkla yasa geçirmeye çalışıyor. Yağma ve soygun için bu kadar hevesli olmaları halk düşmanlığıdır!" ifadelerini kullandı. #MadenYasasınıGeriÇek etiketiyle yapılan paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Ak Parti cephesinden ise iddialara karşı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.