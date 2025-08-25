Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Yaverpaşa Mahallesi’ndeki deprem konutlarının tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Söz verdiysek, yaparız” paylaşımında bulundu.

TOKİ tarafından 108 bin metrekarelik alanda inşa edilen 50 blok ve 1017 deprem konutu, planlandığı gibi Mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Projede konutların yanı sıra 300 kişilik cami ve 10 ticarethanenin yapımı da sona yaklaştı.

Planlanan Tarihte Tamamlandı

TOKİ Uzmanı Tuğrul Cantürk, 1017 konutun Aralık 2024’te tamamlandığını belirterek, “TOKİ sadece konut üretmiyor, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarını da projelerimize dahil ediyoruz. Çocuk oyun alanları ve spor sahaları da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu” dedi.

Vatandaşlardan Memnuniyet Mesajları

Konut sahiplerinden Selda Barış, yeni evlerinden memnuniyetini dile getirerek, “Bakanımıza güvendiğimiz için bekledik. Evlerimize kavuştuk, Allah olmayanlara nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Zeynep Kocaman ise ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirterek, “TOKİ yapılacak denildiğinde inanmamıştık. 11 il ve ilçede bu kadar konutu kısa sürede yapmak mucize. İşçiler gece gündüz çalıştı, emeklerine sağlık” dedi.

Halil Gök de, “6 ayda bu konutların tamamlanması her babayiğidin harcı değil. Umduğumuzdan daha ferah ve sağlam bir evimiz oldu” açıklamasını yaptı.

Hacer Gök ise evinin hayal ettiği gibi olduğunu belirterek, “Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Bundan sonra mutlu ve güzel günlerimiz olacak” diye konuştu.