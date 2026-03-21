Ramazan Bayramı vesilesiyle Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı siyasi partilerinden gelen heyetler, DSP yöneticileriyle karşılıklı ziyaretlerde bulunarak bayram tebriklerini iletti. Program, siyaset dünyasında diyalog ve nezaket kültürünün önemli bir örneği olarak dikkat çekti.

DSP HEYETİ TAM KADRO EV SAHİPLİĞİ YAPTI

DSP adına bayramlaşma programında; Genel Sekreter Hasan Erçelebi’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Sevinç Erencan, Ali Artun, Turgay Akbaba ve Parti Meclis Üyesi Deniz Çağlar yer aldı. DSP heyeti, misafirlerini tek tek karşılayarak bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarını paylaştı.

GENİŞ KATILIMLI ZİYARET PROGRAMI

Bayramlaşma kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

BAYRAMIN BİRLEŞTİRİCİ MESAJI ÖNE ÇIKTI

Farklı siyasi görüşlere sahip partilerin aynı çatı altında bir araya geldiği programda, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli günler olduğu vurgulandı. Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği buluşmada, diyalog ve hoşgörü mesajları ön plana çıktı.

SİYASETTE NEZAKET VE DİYALOG VURGUSU

Gerçekleştirilen bayramlaşma programı, siyasi rekabetin ötesinde, ortak değerler etrafında buluşmanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. DSP Genel Merkezi’ndeki bu anlamlı buluşma, bayramların toplumun her kesimini bir araya getiren güçlü bir köprü olduğunu ortaya koydu.