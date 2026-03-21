Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, saha içindeki gelişimini etkileyen isimleri ilk kez bu kadar net anlattı. Genç oyuncu, çocukluk döneminden bugüne kadar kendisine ilham veren üç futbolcuyu paylaştı.

Arda Güler, özellikle Fenerbahçe yıllarından tanıdığı Alex de Souza’nın kendisi için ayrı bir yerde olduğunu belirtirken, oyun zekası ve saha görüşü açısından Mesut Özil’i örnek aldığını dile getirdi. Genç yıldız, şu anda aynı takımda forma giydiği Luka Modric’in ise profesyonelliği ve oyun disipliniyle kendisine yön verdiğini söyledi.

“Onları izleyerek büyüdüm” diyen Arda, bu üç ismin ortak noktasının üst düzey futbol aklı olduğunu vurguladı. Genç oyuncunun “çok elit futbolcular” sözleri, kariyerine nasıl bir perspektiften baktığını da ortaya koydu.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen Arda Güler’in, idol olarak seçtiği bu isimler, sahadaki oyun tarzının da ipuçlarını veriyor. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve yaratıcılığıyla öne çıkan genç yıldız, futbolunu her geçen gün daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.