Çankırı'da D100 kara yolu güzergahında bulunan izinsiz reklam tabelalarının kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 157. Şube Şefliği tarafından kara yolları güzergahında izinsiz tabela ve levhalar bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahiplerine yapılan uyarının ardından D100 kara yolu güzergahında bulunan tabelaların kaldırılması için Karayolları çalışanları tarafından çalışma yürütülüyor.

Çalışma, Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı yürürlükte bulunan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriliyor.