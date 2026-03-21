Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, mesajında gönül ve kültür coğrafyasının dört bir yanındaki kardeş halkların Nevruz gününü tebrik etti.

Nevruzun birlik, beraberlik ve ortak duyguların simgesi oldugunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin yanı sıra Türk dünyasının pek çok noktasında da aynı heyecanın yaşandığını ifade etti. Geçen yıl İstanbul'da ilk kez himayelerinde düzenlenen Nevruz Anma Günü Etkinliği'nin bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bu adımla Nevruzun herkes için ortak bir gün haline getirildigini söyledi.

Mesajında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'daki dost ve kardeş halklara da seslenen Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı yürekten kutladı. Ayrıca Suriye, Irak ve İran'daki halkların da Nevruzunu tebrik eden Erdoğan, bu anlamlı günün bölgede süren savaşların sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, Nevruzun baharın müjdecisi ve tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirterek, bu özel günün ülkeye, kadim coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi duasında bulundu.