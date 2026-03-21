Deneme, Life Biosciences tarafından yürütülecek ve ER-100 adlı gen terapisi ile insan hücrelerinin yaşını kısmen geri döndürmeyi hedefliyor. Bu yöntem, hücrelerin fonksiyonlarını kaybetmeden kısmen gençleşmesini sağlıyor ve tümüyle “boş bir hücre durumuna” dönüştürmekten kaçınıyor, böylece tümör riski azaltılıyor.

İlk deneme, yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi etmek amacıyla optik nöropati hastalarına odaklanıyor. Hayvan modellerinde, gençleştirici gen ifadeleri gözlerde tekrar sağlandı.

Bu araştırma, yaşlanan hücrelerde biriken metabolik hasarları (insülin direnci, mitokondriyal bozulma, inflamasyon gibi) geri çevirerek, kronik hastalıkların temel sebeplerine doğrudan müdahale edebileceği potansiyelini taşıyor.

Lufkin, “Artık sadece semptomları tedavi etmiyoruz, yaşlanmanın kök nedenini tersine çevirmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denemeyle ilgili detaylı analizler ve gelişmeler, Health Longevity Secrets podcastinde paylaşılacak.

FDA Clears First Age Reversal Trial (Nature Biotechnology / Life Biosciences)



The FDA just cleared the first-ever human trial of cellular age reversal. This is not science fiction.



As a medical school professor, I can tell you this moment will be in textbooks. Life Biosciences… March 20, 2026