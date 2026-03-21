İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından, Keçiören Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilen program, Ankara’da yoğun katılımla düzenlendi. Toplumun farklı kesimlerinden yüzlerce kişinin yer aldığı etkinlikte, Çanakkale ruhu etrafında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

ÇANAKKALE RUHU VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Programda yapılan konuşmalarda, Çanakkale Zaferi’nin milletin birlik ve dayanışma ruhunu temsil ettiği vurgulandı. Katılımcılar, bu ruhun günümüzde de yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, milli birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

BAŞKAN YÜCEL CAN’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dernek Başkanı Yücel Can, yaptığı konuşmada toplumun her kesiminin bir araya gelmesinin önemine değinerek; kardeşlik, dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Can, Çanakkale ruhunun yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, mazlum ve mağdur coğrafyalara karşı duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, eğitim, kültür ve sosyal politikalar alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Program kapsamında merhum Muharrem Zeki Çitçi adına gerçekleştirilen anma ve takdim töreni, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Aile fertlerinin de yer aldığı törende, vefa ve hatıra vurgusu ön plana çıktı.

KÜLTÜREL DEĞERLER YAŞATILDI

Etkinlikte, Çanakkale teması çerçevesinde hazırlanan sunumlar ve geleneksel öğelerle milli ve manevi değerler yeniden hatırlatıldı. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulmasına katkı sağladı.

YOĞUN KATILIM VE DESTEK

Programa kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından, akademi dünyasından ve iş çevrelerinden çok sayıda isim katılım sağladı. Yoğun ilgi gören program, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

BAYRAM MESAJIYLA BİRLİK ÇAĞRISI

Programın sonunda Dernek Başkanı Yücel Can bir bayram mesajı yayımladı. Mesajında, Ramazan Bayramı’nın; birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmayı güçlendirmesi temennisinde bulunan Can, tüm İslam âleminin bayramını tebrik ederek, barış ve huzur dileklerini paylaştı.