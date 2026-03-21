Megakentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasında trafik yoğunluğu hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu noktalara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası’nda trafik durma noktasında

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda trafik, Beylikdüzü’nden başlayarak Yenibosna’ya kadar uzanıyor. Edirne istikametinde Merter ve Cevizlibağ’da yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne doğru yoğunluk sürüyor.

TEM Otoyolu’nda ise İSTOÇ ile Mahmutbey Gişeleri arasında trafik ağır ilerlerken, Hasdal ve Seyrantepe’deki yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda uzun araç kuyrukları

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Tuzla’dan Kadıköy’e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu’nda ise Pendik’ten köprü bağlantı yollarına kadar araçlar ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ataşehir’den itibaren yoğunluk gözlenirken, Şile Otoyolu’nda Altunizade-Çekmeköy hattında da trafik akışı yavaşladı.

Toplu taşımada da yoğunluk var

Karayollarındaki yoğunluğun yanı sıra tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. Vatandaşlar toplu taşımada da yoğunlukla karşı karşıya kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e yükseldi. Bu oran Avrupa Yakası’nda yüzde 71, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.