İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri yetkililerle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirme toplantısında, yaklaşık 22 gündür devam eden operasyonları değerlendirdi. Katz, ABD ile birlikte yürütülen saldırıların kapsamının genişletileceğini belirtti.

Katz açıklamasında, İran’ın askeri komuta kademesi ile stratejik noktalarının hedef alınmaya devam edeceğini ifade ederek, “İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü güvenlik tehdidini ortadan kaldırana kadar operasyonlar sürecek” dedi.

Bölgede tansiyonun giderek yükseldiği süreçte, uzmanlar olası gelişmelerin Orta Doğu genelinde yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.