2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynanacak milli maçlar nedeniyle liglere ara verilirken, bazı ülkeler hazırlık maçları yapacak, birçok takım ise play-off mücadeleleriyle Dünya Kupası bileti arayacak.

Beşiktaş’tan 9 futbolcu milli takımlarda

Siyah-beyazlı ekipten 9 isim milli takımlara çağrıldı. Orkun Kökçü A Milli Takım kadrosunda yer alırken, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu Ümit Milli Takım’a davet edildi.

Yabancı oyunculardan Emmanuel Agbadou, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon Gyu Oh da ülkelerinin kadrolarında yer aldı.

Fenerbahçe’den A Milli Takım’a 5 isim

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı play-off mücadelesi öncesinde Fenerbahçe’den Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kadroya çağrıldı.

Ayrıca Yiğit Efe Demir Ümit Milli Takım’a seçilirken, Ederson ve Milan Skriniar da kendi milli takımlarında yer aldı.

Galatasaray’dan 14 oyuncu milli takımlara

Galatasaray, 14 oyuncu ile milli takımlara en fazla futbolcu gönderen kulüp oldu.

A Milli Takım kadrosunda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yer aldı.

Yabancı oyuncular arasında ise Leroy Sane, Gabriel Sara, Noa Lang, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Wilfried Singo milli takımlarında görev alacak.