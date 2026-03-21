Numan Kurtulmuş, Anadolu’nun kültürel mirasında derin izler bırakan Aşık Veysel için bir anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında Aşık Veysel’in insan sevgisini, hoşgörüyü ve derin Anadolu irfanını yansıtan yönüne vurgu yaptı.

“SAZINI SEVGİYE, SÖZÜNÜ HOŞGÖRÜYE ADADI”

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yüreğiyle Anadolu’nun derinliğini gören; sazını sevgiye, sözünü hoşgörüye adayan ozanlık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel’i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.”

UNUTULMAZ SÖZLERİYLE ANILDI

Aşık Veysel’in hafızalara kazınan sözlerine de yer veren Kurtulmuş, “Ben giderim, adım kalır.” dizelerini hatırlatarak, büyük ozanın eserlerinin ve düşüncelerinin nesiller boyunca yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

“EN KADİM MİRASLARDAN BİRİ”

Kurtulmuş, Aşık Veysel’in mısralarında yankılanan insan sevgisi ve hoşgörünün, kuşaktan kuşağa aktarılan en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekti.

DUA VE RAHMET MESAJI

Mesajının sonunda Kurtulmuş, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” ifadeleriyle Aşık Veysel’i rahmetle andı.