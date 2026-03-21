Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberi....

Etimesgut’ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, ilçede yaşayan down sendromlu bireyleri ve ailelerini ziyaret ederek özel bir güne anlam kattı.

FARKINDALIK VE DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ

Günün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ziyaretlerde samimi ve sıcak anlar yaşandı. Şankazan, gerçekleştirdiği temaslarla toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yaparken, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

“ORTAK SORUMLULUĞUMUZ” VURGUSU

Ziyaret kapsamında down sendromlu bireylerle yakından ilgilenen Şankazan, onların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerle de sohbet eden Şankazan, “Onların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL VE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Buluşma sırasında Buse isimli bir kız çocuğu, son günlerde ilgi gören “Kâbe’de hacılar hu der Allah” ilahisini okuyarak programa duygusal ve renkli anlar kattı. Katılımcılar tarafından ilgiyle dinlenen performans, etkinliğin unutulmaz anlarından biri oldu.

ÇOCUKLARIN TEBESSÜMÜ GÜNE DAMGA VURDU

Etkinlik boyunca çeşitli hediyeler takdim edilirken, çocukların yüzündeki mutluluk ve tebessüm günün en anlamlı görüntülerini oluşturdu.

“SADECE BELİRLİ GÜNLERLE SINIRLI KALMAMALI”

Toplumsal duyarlılığın sürekliliğine dikkat çeken Şankazan, bu tür ziyaretlerin yalnızca özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. İlçe genelinde sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ifade eden Şankazan, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET

Etimesgut’ta gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, hem aileler hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Program, sevgi, dayanışma ve toplumsal birlikteliğin güçlü bir örneği olarak hafızalarda yer etti.