Konya’nın Hadim ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe genelinde beyaz örtü oluşturdu. Cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplanırken, özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha yoğun olduğu gözlendi.

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekipler de sahaya indi. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle buzlanma, don ve tipi riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.