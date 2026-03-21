İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu özel günün doğayla birlikte insan ruhunda da bir yenilenme anlamı taşıdığını ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Duran, Nevruz’un yalnızca baharın gelişiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geniş bir coğrafyada ortak kültür ve gönül bağlarını güçlendiren önemli bir gün olduğunu belirtti.

“Geniş coğrafyada ortak miras”

Burhanettin Duran, Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan kültür coğrafyasında Nevruz’un birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, toplumlar arasında kardeşlik duygularını derinleştiren bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Barış ve huzur dileği

Mesajında 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutlayan Duran, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.