Ankara’da Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. Partiler, oluşturdukları heyetlerle hem ziyaretlerde bulundu hem de genel merkezlerinde konuk heyetleri ağırladı.

AK Parti’de yoğun bayram trafiği

AK Parti Genel Merkezi’nde bayramlaşma programı sabah saatlerinde başladı. Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz liderliğindeki heyeti kabul etti.

Uygur, yaptığı konuşmada bölgesel çatışmalara dikkat çekerek Türkiye’nin istikrarını koruyan bir ülke konumunda olduğunu vurguladı. Gazze başta olmak üzere çevre coğrafyalarda yaşanan olaylara değinen Uygur, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

MHP’den “istikrar adası” vurgusu

Sadir Durmaz ise konuşmasında bayramın buruk bir atmosferde geçtiğini belirterek, bölgedeki çatışmaların sona ermesi temennisinde bulundu. Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada “istikrar adası” olarak ayakta kalmasının önemli bir liderlik göstergesi olduğunu dile getirdi.

CHP’de gündem ekonomi ve siyaset

CHP Genel Merkezi’nde de bayramlaşma programı kapsamında farklı partilerden heyetler ağırlandı. Deniz Yavuzyılmazbaşkanlığındaki heyet, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki yüküne dikkat çekti.

Yavuzyılmaz ayrıca siyasi gündeme ilişkin eleştirilerde bulunarak, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti’den barış çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, bayramlaşma ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’de demokratikleşme ve barış sürecine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mutlu, toplumun artık somut adımlar görmek istediğini belirtti.

MHP’de karşılıklı ziyaretler

MHP Genel Merkezi’nde de bayramlaşma programı düzenlendi. Zühal Topcu başkanlığındaki heyet, farklı partilerden gelen temsilcileri ağırladı.

Topcu, ortak değerlerin önemine vurgu yaparak, siyasi partiler arasında diyalog ve uzlaşının güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Birlik ve beraberlik” mesajı

Program kapsamında AK Parti heyetinden Kerem Ali Sürekli de Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Bayramlaşma ziyaretlerinde öne çıkan ortak mesaj ise, Türkiye’de huzur, birlik ve istikrarın korunması ile bölgesel barışın sağlanması yönünde oldu.