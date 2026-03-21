Ankara’da Keçiören Belediyesi, ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği sosyal destek ve etkinliklerle yaklaşık 450 bin vatandaşı aynı bereket sofrasında buluşturdu. İlçenin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları ve dağıtılan kumanyalar, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.

İftar sofralarına yoğun ilgi

İlçe genelinde 18 ayrı noktada kurulan iftar alanlarında vatandaşlar birlikte oruç açmanın manevi huzurunu yaşadı. Özellikle iftar saatine yetişemeyenler için trafik ışıkları, metro çıkışları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı yapılarak mağduriyetlerin önüne geçildi.

Yemekler hijyenik koşullarda hazırlandı

İftar hizmeti kapsamında sunulan yemekler, belediye bünyesinde görev yapan uzman ekipler tarafından özenle hazırlandı. Gıda mühendisi, diyetisyen ve aşçıların kontrolünde yürütülen çalışmalarda hijyen ve kalite standartları ön planda tutuldu. Yaklaşık 500 personelin görev aldığı organizasyonda her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

Mesut Özarslan, ramazanın ilk iftarında şehit aileleri, gaziler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İlerleyen günlerde ise toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarla iftar sofralarında buluşarak dayanışma mesajı verdi.

Ramazan Sokağı’nda renkli etkinlikler

Kalaba Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı, ay boyunca düzenlenen etkinliklerle ilgi odağı oldu. Geleneksel gösteriler, konserler ve sahne performansları ramazan akşamlarına renk katarken, vatandaşlar kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar için özel alanlar oluşturuldu

Etkinlik alanlarında çocuklar da unutulmadı. Mini lunapark, oyun parkurları ve çeşitli aktivitelerle çocuklara eğlenceli bir ortam sunuldu. Ayrıca kurulan stantlarda geleneksel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikler ilçenin farklı noktalarına yayıldı

Kalaba Kent Meydanı’nın yanı sıra Bağlum ve Atapark’ta kurulan etkinlik alanlarında da programlar düzenlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinlikler, ramazan ayı boyunca ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Ramazan boyunca sunulan hizmetlerden memnun kalan vatandaşlar, Keçiören Belediyesi ve Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti.