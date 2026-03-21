Kurtulmuş, mesajında Nevruz’un doğanın yeniden uyanışını simgelediğini belirterek, “Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı’nın yalnızca mevsimsel bir dönüşümü değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren güçlü bir kültürel değer olduğunu vurguladı. Mesajında dayanışma ve kardeşlik ruhunun altını çizen Kurtulmuş, Nevruz’un bu yönüyle önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

“Huzur ve bereket getirsin”

Kurtulmuş, mesajının sonunda Nevruz Bayramı’nın hem Türkiye’ye hem de tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak, bayramın barış ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diledi.