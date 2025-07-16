CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e seslenen Yavuzyılmaz, 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi haline gelen CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon programında karşı karşıya gelmesini önerdi.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ömer Çelik’e hodri meydan diyoruz!

2024 yerel seçimlerinde; Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’i ve ikinci partisi olan AKP’nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı bir televizyon programında düelloya davet ediyoruz.

Cesaretiniz var mı? Var mısınız?"

Yavuzyılmaz’ın bu açıklaması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, henüz AK Parti cephesinden bu çağrıya bir yanıt gelmedi.

CHP cephesinden gelen bu televizyon düellosu çağrısı, Türk siyasetinde liderler arasında doğrudan bir tartışma kültürünün yeniden gündeme taşınması açısından da dikkat çekici bulundu.