Transfer sürecinde Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmelerin kararında belirleyici olduğunu söyleyen Archie Brown, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Ali Koç ve Devin Bey ile çok net ve içten görüşmelerimiz oldu. Bu kulübün beni ne kadar çok istediğini o an fark ettim. Taraftarların tutkusu, kulübün bana olan ilgisi ve hedefleri Fenerbahçe’yi tercih etmemde büyük rol oynadı."

"Kendimi Evimde Gibi Hissediyorum"

Fenerbahçe’ye ilk adım attığı andan itibaren sıcak karşılandığını belirten Brown, "Geldiğim andan itibaren kendimi evimde gibi hissettim. Taraftarlar, sosyal medya ekibi, tüm kulüp çalışanları çok sıcak davrandı. İstanbul’un güzelliği, kulübün büyüklüğü beni etkiledi" dedi.

Mourinho ile Çalışmak Bir Ayrıcalık

Brown, Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler kullandı:

"Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyorum. Mourinho iletişime çok açık biri. Ben de sürekli gelişmek isteyen, kendinden talep eden bir oyuncuyum. Onunla birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum."

"Rekabete Açığım, Baskıyı Severim"

Karakteri gereği baskı altında oynamayı sevdiğini belirten genç oyuncu, “Rekabetin yüksek olduğu ortamda elimden gelenin en iyisini sergilerim. Fenerbahçe’de bu ortam var ve ben bunun için hazırım” dedi.

“Sol Bek Temel Pozisyonum”

Birden fazla pozisyonda görev alabileceğini ifade eden Brown, en rahat ettiği yerin sol bek olduğunu belirtti:

"Sol bekte kendimi daha konforlu hissediyorum ama sol stoper ve orta sahada da rahatım. Ofansif katkı vermek ve savunmada güçlü olmak için çalışıyorum."

"Taraftar Desteği Çok Önemli"

İstanbul’a yerleşmek istediğini ve ailesini de getireceğini belirten Archie Brown, taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi:

“Taraftarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli olacak. Pozitif bir atmosfer yaratmaları saha içi performansımızı etkiler. Umuyorum ki uzun ve başarılı bir sezon geçiririz. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım.”