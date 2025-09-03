Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması kararına partiden sert tepki geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP’li siyasetçi Murat Karayalçın, alınan kararın hukuki değil, siyasi bir girişim olduğunu vurguladı.

Karayalçın açıklamasında, "Adli tatil biteli yalnızca iki gün olmuşken, dava henüz görülmeden, taraflar dinlenmeden, sadece on beş günlük süre içinde karar alınmış ve kayyım olarak atanacak isimler belirlenmiştir. Seçim Kurulu denetiminde yapılan ve YSK tarafından onaylanan bir kongre iptal edilmiştir. Bu gelişmeleri hukuk çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

CHP’nin 100 yıllık geçmişine vurgu yapan Karayalçın, partinin daha önce de çeşitli baskılara ve engellemelere maruz kaldığını hatırlattı. “Geçmişte partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Ama biz hala buradayız, partimiz dimdik ayakta. Bu süreçten sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasının devamında, "Bu kararın arkasında olanlar, Cumhuriyet Halk Partililerden hak ettikleri yanıtı alacaktır. Biz bu partiyi kapattırmayız, biz bu partiyi kayyıma teslim etmeyiz" ifadelerini kullanan Karayalçın, parti tabanına ve kamuoyuna birlik çağrısında bulundu.