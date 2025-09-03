Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede M.G. hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine de yer verilen M.G., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyip, olayın intihar olduğunu ve Gholamaıan'ı kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (DHA)