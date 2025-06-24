Sivas Numune Hastanesinde kalp ve damar ameliyatlarında başarılı sonuçlar elde edilerek hastalar sağlığına kavuşturuluyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede by-pass ve diğer önemli kalp operasyonları, alanında uzman kalp ve damar cerrahlarının özverili çalışmalarıyla başarıyla sonuçlandırılıyor.

Kalp sağlığı alanında modern tıbbın tüm olanaklarını kullanan hastane, ileri düzey teknolojik altyapısı ve deneyimli ekipleriyle, hayati risk taşıyan operasyonları güvenli şekilde gerçekleştiriyor.

Özellikle koroner arter hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale gereken hastalara uygulanan by-pass ameliyatları, yüksek başarı oranları ile dikkati çekiyor.

Kalp ve damar cerrahisi kliniğinde aynı zamanda kapak tamiri ve değişimi, aort cerrahisi ve ritim bozukluklarına yönelik operasyonlar da etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Operasyon sonrasında multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülen yoğun bakım ve rehabilitasyon süreçleri sayesinde, hastalar kısa sürede sağlığına kavuşuyor.