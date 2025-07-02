Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını beklediklerini ifade etti.

En ucuz sigara 80 TL olacak

Sigara ve alkolde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artırıldığı için bu ay sigara fiyatına vergi artışı nedeniyle en az 8, ortalama olarak da 10 lira zam gelecek. En düşük sigara fiyatı 70 liradan 80 liraya çıkacak.