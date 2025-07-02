Olay; 18 Haziran’da İstanbul'un Kartal ilçesinde, Kartal Atalar Mahallesi Arkadaş Sokak’ta gerçekleşti. Mağdur H.S.’nin evine giren hırsızlar, yaklaşık 493 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği’nin başlattığı soruşturma kapsamında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kadının apartmana girip kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip kaçtığı tespit edildi.

170 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli ve Uzun Hapis Cezasıyla Aranan Diğer Kadın

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Başakşehir’de yakalanan Pınar U. ve Hülya S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede, Pınar U.’nun 167’si evden hırsızlık olmak üzere toplam 170 suç kaydı olduğu, ayrıca 11 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Hülya S.’nin ise 14 suç kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Fotoğraf Kaynağı: Milliyet