Süper Lig’in 1’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3 puanın kendileri için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi. Tekke maçın değerlendirmesine ilişkin “Öncelikle 3 puan bizim için çok değerli kıymetli. Maçın öncesinde söylediğim şey zaten bugün bu oyundan ziyade üç puan özellikle birkaç hafta boyunca böyle devam etmek zorundayız. İlk yarı oyun olarak da pozisyon girmede bence en az iki gol bulmamız gerekiyordu. Rakibe verdiğimiz tek bir fırsat var orta sahaya geçtiği tek bir fırsatlar o da Uğurcan'ın çok güzel kurtarışıyla bertaraf edilmiş oldu. Ama ikinci yarı golden sonra özellikle baskı hızlarımız ilk yarıda çok iyi değildi. İkinci yarı baskı bitince beklemeye düşünce bazı oyuncuların fiziksel özellikle hazır olmayışları nedeniyle bekleme ve beklemede rakibin taçtan özellikle bence gol atabilecek 2-3 tane pozisyonu var. Yani puan kaybedebilirdik, oyun olarak demiyorum ama taçlardan özellikle bu tip hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kadar basit rakiplerimize şans vermememiz gerekiyor. Tabi önümüzde zaman var yeni oyuncuların katılımı onların adapte olması, sakatlıktan çıkan oyuncular vesaire bir sürü parametre. Dolayısıyla bugünkü en önemli şey 3 puandı. Bunu camiamız bekliyordu. Bence en önemli şey bugün üç puanla lige başlamış olmak” açıklamasında bulundu.

İNAN: BU MÜCADELEYİ GÖSTERMEK GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYANDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçın değerlendirmesine ilişkin, “Bütün oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Yeni bir takımız, uzun bir aradan sonra Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak böylesine zor bir deplasmanda bu oyunu oynamak, bu mücadeleyi göstermek gerçekten takdire şayandı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçla ilgili değerlendirme yapacak olursak. İlk yarı ve ikinci yarı diye ikiye ayırabiliriz. İlk yarıda aslında planladığımız oyunu tamamıyla sahaya yansıttık. Evet, Trabzonspor’un etkili olabileceği yerleri biliyorduk, çalıştık. Neredeyse pozisyon vermeden belki bir tane yan toptan pozisyon verdik, maçı istediğimiz şekilde tuttuk. Kazandığımız toplarla da etkili olduk. Zaman zaman oyuna da hükmettik. Nitekim istediğimiz o net pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra da oyuncularım maçın sonuna kadar maçı kazanmak için mücadele etmeleri ve baskı kurmaları da çok önemliydi benim için ayrıca. En nihayetinde söyleyeceğim şey, maçı kazanmak isteyen ve maçı bence kazanmayı hak eden bir takım vardı. Ama Trabzonspor kazandı. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum” dedi.