Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nda bazı generaller ve albayların görev yerlerinde değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, jandarma teşkilatında üst düzey bazı görev değişiklikleri yapıldı. Karara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.