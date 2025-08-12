Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Berat Demirtaş (40), çalıştırdığı çay ocağında ölü şekilde bulundu.

Olay, saat 21.30 sularında Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta bulunan çay ocağında meydana geldi. Kendisinden dünden bu yana haber alınamayan Berat Demirtaş’ın ailesi, iş yerine gitti.

Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiyenin kapıyı kırarak açmasının ardından çay ocağına giren polis ve sağlık ekipleri Demirtaş’ı hareketsiz bir halde halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirtaş’ın öldüğünü öğrenen ailesi gözyaşı döktü.

Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.