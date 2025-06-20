Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. TBB Yönetim Kurulu, olayın ardından olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdiklerini ve sürece ilişkin hukuki girişimlerin derhal başlatıldığını açıkladı.

Barolar Birliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Av. Mehmet Pehlivan’ın savcılığa görüşme amacıyla çağrıldığı, görev kapsamında olduğunu düşünerek savcılığa gittiği, ancak daha sonra tutuklamaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığı ifade edildi.

"Sistematik sindirme politikası!"

TBB açıklamasında, sevk yazısında yer alan ifadelerin, yalnızca Mehmet Pehlivan’ın değil, savunma makamının bütün olarak hedef alındığını gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, benzer olayların başka avukatlar için de yaşanabileceğine dikkat çekilerek, bunun sistematik bir sindirme politikasının parçası olduğu ifade edildi.

Türkiye Barolar Birliği, savunma hakkına yönelik baskıların kabul edilemeyeceğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: “Avukatlığın icrası kapsamındaki faaliyetlerin soruşturma veya kovuşturma konusu olması kabul edilemez. Avukata ve bağımsız savunmaya yönelik baskılar, adil yargılanma ve savunma hakkının ihlalidir.”

Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği’nin Bakanlık nezdinde ilk resmi girişimlerini yaptığı ve gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağı da duyuruldu.

23 Haziran'da Çağlayan Adliyesine olunacak!

23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 13.00’te, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geleceklerini açıklayan TBB, kamuoyuna şu çağrıda bulundu: “Savunma bugüne kadar susmadı, bundan sonra da asla susmayacak, korkmayacak ve itaat etmeyecek.”