Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz sağlık hizmeti verildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha incelemelerinde, şüphelinin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmadığı halde kendisini “doktor” olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullandığı tespit edildi.

İnşaat ustası olarak çalışıyordu

Soruşturma kapsamında Mahmut Y.’nin aslında inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, ayrıca zaman zaman kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ederek tedavi uyguladığı öğrenildi.

İş yerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ürün ele geçirildi. Malzemelerin ruhsatsız tedavi amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği belirlenen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla tamamlandığı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Mahmut Y.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.