Mosturoğlu, Fenerbahçe’nin tarih boyunca zorlu süreçlerden güçlenerek çıktığını vurgulayarak, “Bugün yaşanan hayal kırıklığı büyük olabilir ancak bu camianın gücü tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar” dedi.

“Ayrışma Değil, Birlik Zamanı”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Mosturoğlu, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz. Eleştiri olmalı ama Fenerbahçe’ye zarar vermemelidir.”

“Ortak Akıl Vurgusu”

Fenerbahçe’nin çözüm üretmesi gereken bir süreçten geçtiğini ifade eden Mosturoğlu, camianın ortak akıl etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. Kulübün karakterinin mücadele ve yeniden ayağa kalkma üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

“Fenerbahçe Yeniden Kalkar”

Mosturoğlu, açıklamasını “Bugün üzülürüz ama yarın yeniden ayağa kalkarız. Fenerbahçe’nin karakteri budur” sözleriyle tamamladı.

Rizespor beraberliği sonrası yapılan bu açıklama, sarı-lacivertli camiada birlik çağrısı olarak değerlendirildi.